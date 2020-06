Today’s television/radio highlights

Friday’s Television

• Pro baseball: KBO (Korean League): NC Dinos at Hanwha Eagles, 4:25 a.m. (live), ESPN (Comcast 13)

• Rugby: National Rugby League (Australia): South Sydney at Melbourne, 5 a.m., FS1 (43)

• Tennis: Valencia Tennis Challenge Mediterranean, 9:30 a.m., Tennis (277)

• Baseball: CSBI Unity vs. CSBI Liberty (college draft showcase), 11 a.m., 2 p.m. (tape), ESPNU (269)

• Horse racing: America’s Day at the Races, noon, FS2 (740)

• Pro baseball: KBO (Korean League): NC Dinos at Hanwha Eagles, 1 p.m., 11 p.m., (tape), ESPN2 (29)

• Horse racing: America’s Day at the Races, noon, FSKC (48)

• Soccer: Bundesliga: Borussia Mönchengladbach at SC Freiburg, 1:20 p.m., FS2 (740), Fox Deportes (603)

• Horse racing: America’s Day at the Races, 3:30 p.m., FS2 (740)

• NBA: NBA 2K League (e-sports), 6 p.m., ESPN2 (29)

• MLB: 2019: New York Yankees at Royals at Toronto (tape), 7 p.m., FSKC (48)

• Rodeo: PBR Monster Energy Team Challenge, 8 p.m., CBSSN (274)

• Rugby: National Rugby League (Australia): Manly-Warringah at Parramatta, 2:30 a.m., FS1 (43)

• Pro baseball: KBO (Korean League): LG Twins at Kiwoon Heroes, 2:55 a.m. (Saturday), ESPN (13)