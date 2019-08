Wednesday, August 7

Arrest

• 2:44 a.m., 1300 block of S. Maywood Ave.

• 8:16 a.m., address not provided

• 11:26 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

• 7:22 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 9 p.m., address not provided

• 11:21 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Assault

• 5:30 a.m., 600 block of S. Fuller Ave.

Assault (domestic violence)

• 12:02 a.m., 1100 block of N. Lynn St.

• 2:30 a.m., 1300 block of S. Maywood Ave.

Identity theft

• 9 a.m., 1100 block of N. Union St.

Possession of controlled substance

• 8:46 p.m., address not provided

• 11:14 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Property damage

• 7 p.m., 2700 block of S. Whitney Road

• 7:33 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 8 p.m., 17100 block of E. 5th St. N.

Receiving stolen property

• 6:15 a.m., address not provided

Stealing

• 10 a.m., 700 block of W. South Ave.

• 4:15 p.m., 17400 block of E. U.S. 24

• 7 p.m., 700 block of W. Truman Road

• 7:30 p.m., 800 block of E. Hayward Ave.

• 8 p.m., 9700 block of E. 27th. Terr. S.

Stealing motor vehicle

• 9:39 p.m., 500 block of N. Hocker Ave.

•10 p.m., 15500 block of E. Salisbury Road

Unlawful entry

• 7:52 a.m., 11300 block of E. Truman Road

Thursday, August 8

Arrest

• 1:14 a.m., address not provided

• 1:28 p.m., 1200 block of S. Maywood Ave.

• 3 p.m., 500 block of N. Liberty St.

• 7:07 p.m., 1200 block of S. McCoy St.

• 9:11 p.m., address not provided

Assault

• 2:40 a.m., 2500 block of S. Race Ave.

• 4:24 p.m., 400 block of E. Lexington Ave.

• 9:15 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 9:22 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 9:33 p.m., 2400 block of S. Park Ave. (2)

• 10:23 p.m., 2400 block of S. Park Ave. (5)

• 10:29 p.m., 10300 block of E. U.S. 24

• 11:29 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

Assault (domestic violence)

• 6:54 p.m., 1200 block of S. McCoy St.

• 9:30 p.m., 10800 block of E. U.S. 24

Burglary

• 6:30 p.m., 1100 block of E. Frederick St.

Check the welfare

• 10:50 a.m., 11400 block of U.S. 24

Fraud

• 8:20 p.m., 1500 block of E. 23rd. St. S.

Interfering with police

• 11:10 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

Possession of controlled substance

• 12:08 a.m., address not provided

• 1:14 a.m., address not provided

• 12:46 p.m., 1200 block of S. Maywood Ave.

Stealing

• 7 a.m., 1400 block of S. Pearl St.

• 2 p.m., 1900 block of S. Northern Blvd.

• 3:30 p.m., 100 block of E. U.S. 224

• 5 p.m., 400 block of N. Liberty St.

• 10 p.m., 1900 block of S. Harvard Ave.

Stealing motor vehicle

• 11:16 a.m., 1800 block of S. Noland Road

• 1:30 p.m., 100 block of N. Holder Road

• 4:32 p.m., 11100 block of E. 23rd St. S.

• 9 p.m., 600 block of N. Dickinson Road

Tampering with motor vehicle, property damage

• 8:29 p.m., address not provided

Warrant

• 12:13 p.m., address not provided

• 2 p.m., 500 block of N. Liberty St.

• 2:31 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 5:46 p.m., 300 block of N. Cedar Ave.

Friday, August 9

Arrest

• 1:25 a.m., 900 block of E. 23rd St. S.

• 1:49 a.m., 1000 block of W. Maple Ave.

• 8:40 a.m., 10800 block of E. 23rd St. S.

• 11:31 a.m., 16700 block of E. Larkspur Lane

• 1:08 p.m., 400 block of E. Fair St.

• 5:49 p.m., address not provided

• 6:44 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave. (2)

• 8:28 p.m., 16600 block of E. 23rd St. S. (2)

•10:11 p.m., 1200 bl0ock of W. Walnut St.

Assault

• 12:08 p.m., 400 block E. Fair St.

Assault (domestic violence)

• 1 a.m., 17000 block E. Larkspur Lane

• 1:37 a.m., 8900 block of E. Independence Ave.

• 6:40 p.m., 1200 block of W. Lexington Ave.

Burglary

• 7 a.m., 500 block of S. Brookside Ave.

•10 a.m., 16700 block of E. Larkspur Lane

Driving while intoxicated

• 5:04 p.m., Address ont provided

Forgery

• 7:51 a.m., 2700 block of S. Brookside Ave.

Interfering with police

• 1:31 a.m., 1000 block of W. Maple Ave.

Possession of controlled substance

• 2:24 p.m., address not provided

• 4:21 p.m., address not provided

• 4:42 p.m., address not provided

Property damage

• 9:55 p.m., 1200 block of W. Walnut St.

Stealing

• 1300 block of W. 29th St.

• 12:20 p.m., 10100 E. Truman Road

• 12:30 p.m., address not provided

• 4 p.m., 17300 block of E. U.S. 24

• 6:44 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

• 8 p.m., 10000 block of E. Wilson Road

• 10 p.m., 100 block of E. Ruby Ave.

Trespassing

• 8:16 a.m., 10800 block of E. 23rd St. S.

Warrant

• 3:55 p.m., address not provided (2)

• 4:20 p.m., address not provided

• 4:52 p.m., 900 block of N. Ute Ave.

Saturday, August 10

Arrest

• 2:24 a.m., address not provided

• 2:36 a.m., 2600 block of S. Norwood Ave.

• 6:34 a.m., 11100 block of E. 23rd St. S.

• 7:05 a.m., 900 block of S. Hawthorne Ave.

• 4:31 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

Assault

• 3:40 a.m., 11400 block of E. U.S. 24

• 6:37 p.m., 1800 block of S. Glenwood Ave.

Assault (domestic violence)

• 3:26 a.m., 2600 block of S. Norwood Ave.

• 7:56 p.m., 1600 block of N. Liberty St.

Burglary

• 3:30 p.m., 800 block of W. College St.

Harassment

• 3:30 p.m., 700 block of N. Pearl St.

Indecent exposure

• 8 a.m., address not provided

Possession of methamphetamine precursors

• 2:10 a.m., address not provided

Property damage

• 3:18 a.m., 900 block of S. Appleton Ave.

• 6:55 a.m., 900 block of S. Hawthorne Ave.

• 3 p.m., 100 block of E. College St.

• 5 p.m., 18500 E. 7th St. N.

• 10p.m., 100 block of N. Evanston Ave.

Stealing

• 11 a.m., 1800 block of S. Swope Dr.

• 11 a.m., 1200 block of S. Dodgion Ave.

• 2 p.m., 700 block of S. Procter Place

• 4:31 p.m., 2300 S. Sterling Ave.

• 5 p.m., 16600 block of E. Larkspur Lane

• 6 p.m., 1900 block of S. Noland Rd.

Stealing motor vehicle

• 6 p.m., 800 block of S. Hardy Ave.

Trespassing

• 6:34 a.m., 11100 block of 23rd St. S.

Unlawful entry

• 1 p.m., 1100 block of N. Noland Road.

Warrant

• 2:46 a.m., address not provided

• 2:50 p.m., address not provided

• 3 p.m., 200 block of N. Memorial Dr. (2)

Sunday, August 11

Arrest

• 12;36 a.m.,2200 block of S. Maywood Ave. (3)

• 8:45 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

• 9:30 a.m., address not provided

• 11:31 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 9:10 p.m., address not provided

• 11:55 p.m., address not provided

Assault

• 8:30 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

Burglary

• 5 p.m., 1800 block of S. Vermont Ave.

False information

• 9:05 p.m., address not provided

Possession of controlled substance

• 12:16 a.m., address not provided

Property damage

• 9 a.m., address not provided

• 9 a.m., address not provided

• 11:30 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 3:34 p.m., 1400 block of S. Ralston Ave.

Stealing

• 12 a.m., 900 E. U.S. 24

• 12 a.m., 500 block of W. Southside Blvd.

• 12:50 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

Warrant

• 2:15 a.m., 1000 block of Heroes Way

• 5 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.